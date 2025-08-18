Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 18 августа 2025Россия

Глава Дагестана подтвердил информацию о тяжело раненном в приграничье генерал-лейтенанте

Глава Дагестана Меликов: В приграничье тяжело ранен генерал-лейтенант Абачев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генерал-лейтенант Эседулла Абачев действительно получил тяжелое ранение в приграничье. Информацию об этом подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Ранее сообщалось, что Абачев находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центе хирургии имени А. В. Вишневского. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По словам Меликова, офицер получил серьезное ранение несколько дней назад. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил, подчеркнув, что держит ситуацию на контроле. «Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны», — написал Глава Дагестана.

Он добавил, что на место выехал мэр города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов, служивший под руководством Абачева. Тяжелое состояние генерал-лейтенанта ему подтвердили врачи. В ближайшее время Меликов лично собирается посетить госпиталь.

В августе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о смерти в зоне спецоперации экс-главы Ульчского района Федора Иващука. По его словам, 51-летний чиновник сам сложил с себя полномочия, отправившись в зону боевых действий в качестве добровольца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости