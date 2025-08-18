Глава Дагестана подтвердил информацию о тяжело раненном в приграничье генерал-лейтенанте

Глава Дагестана Меликов: В приграничье тяжело ранен генерал-лейтенант Абачев

Генерал-лейтенант Эседулла Абачев действительно получил тяжелое ранение в приграничье. Информацию об этом подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Ранее сообщалось, что Абачев находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центе хирургии имени А. В. Вишневского. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По словам Меликова, офицер получил серьезное ранение несколько дней назад. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил, подчеркнув, что держит ситуацию на контроле. «Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны», — написал Глава Дагестана.

Он добавил, что на место выехал мэр города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов, служивший под руководством Абачева. Тяжелое состояние генерал-лейтенанта ему подтвердили врачи. В ближайшее время Меликов лично собирается посетить госпиталь.

В августе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о смерти в зоне спецоперации экс-главы Ульчского района Федора Иващука. По его словам, 51-летний чиновник сам сложил с себя полномочия, отправившись в зону боевых действий в качестве добровольца.