Киркоров показал ожог после возгорания на сцене

Филипп Киркоров показал ожог на локте после возгорания на сцене

Российский певец Филипп Киркоров показал ожог на руке после возгорания на сцене. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимках с курорта видно на локте артиста рану, которая еще не полностью зажила. «Не было печали, просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета! Через пару дней встречаемся в Казани на "Новой волне" у Игоря Крутого», — подписал он фото.

Ранее сообщалось, что исполнитель улетел из России.

В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.