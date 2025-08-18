Культура
12:05, 18 августа 2025Культура

Киркоров показал ожог после возгорания на сцене

Филипп Киркоров показал ожог на локте после возгорания на сцене
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров показал ожог на руке после возгорания на сцене. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимках с курорта видно на локте артиста рану, которая еще не полностью зажила. «Не было печали, просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета! Через пару дней встречаемся в Казани на "Новой волне" у Игоря Крутого», — подписал он фото.

Ранее сообщалось, что исполнитель улетел из России.

В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

