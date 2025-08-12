Киркоров улетел из России

Певец Филипп Киркоров встретился с группой «Ритон» в Болгарии

Народный артист России Филипп Киркоров слетал в Болгарию. Эмоциями от поездки певец поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель опубликовал кадры с участниками поп-дуэта «Ритон», которых назвал звездами болгарской эстрады.

«Заехал на свою историческую родину и повстречался с друзьями, с которыми дружим уже полвека», — написал Киркоров. Он отметил, что благодаря болгарскому коллективу в его репертуаре появились такие хиты, как «Кармен» и «Мечта».

Ранее Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару. Он поблагодарил артистку за эмоции, песни и творчество, а также признался, что у него появляются мурашки при каждой встрече с исполнительницей.