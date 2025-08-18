Названы два сценария окончания конфликта на Украине после переговоров Трампа и Зеленского

Американист Дубравский: Трамп может выйти из переговоров из-за Зеленского

По итогам переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможны два сценария окончания конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, на встрече в Белом доме, которая запланирована на 18 августа, Зеленский либо примет условия Трампа и согласится обсуждать детали урегулирования, либо откажется от его предложений, и США в принципе выйдут из процесса мирных переговоров.

«США могут сказать, что дальнейшим урегулированием должны заниматься европейцы. Но если Зеленский скажет "нет", какие опции у него останутся? Европа не сможет поддерживать Украину нужным количеством вооружения как минимум до 2030 года», — считает Дубравский.

Если же переговоры завершатся успехом, по мнению эксперта, Трамп начнет убеждать европейцев взять на себя большую часть издержек мирного соглашения, включая гарантии безопасности для Украины.

«Для Европы текущая конфигурация мира будет означать усиление России и политическое поражение Европейского союза», — заключил аналитик.

Ранее Трамп предложил провести встречу в трехстороннем формате с участием президента России Путина и Зеленского 22 августа. Глава Белого дома поделился планами на этот счет в ходе телефонного разговора с украинским и европейскими лидерами.