Названа стоимость квартиры Литвиновой в Москве

Квартиру Литвиновой на Патриарших прудах оценили более чем в 150 млн рублей

Столичная недвижимость российской актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой может стоить более чем 150 миллионов рублей. В такую сумму жилье звезды оценил специалист по недвижимости Марк Гершкович. Его цитирует издание «Абзац».

После эмиграции у Литвиновой в России осталось немало элитных объектов, в том числе и квартира в Москве на Патриарших прудах. Стоимость недвижимости, приобретенной в таком районе, может превышать 150 миллионов рублей, полагает специалист. Кроме того, Литвинова остается хозяйкой загородного дома в Переделкино — его цена, по мнению Гершковича, составляет не меньше 110 миллионов рублей.

Создательница ленты «Богиня: Как я полюбила» владеет недвижимостью и за границей. В Париже у Литвиновой имеются апартаменты с видом на Эйфелеву башню. Объект оценивается как минимум в 1,4 миллиона евро. Другое жилье артистки находится в Швейцарии — начальная цена особняка, который достался ей в подарок от поклонника, начинается от 1,35 миллиона евро. Вдобавок Литвинова располагает виллой в Испании.

Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года. Актриса обосновалась в Париже вместе с дочерью и подругой, певицей Земфирой (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). В январе Литвинова выставила на продажу вещи более чем на шесть миллионов рублей. Артистка решила продать свои костюмы, юбки, брюки и другие предметы одежды.