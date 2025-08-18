Бывший СССР
Минобороны показало уничтожение скопления ВСУ с помощью «Искандера»

МО опубликовало кадры уничтожения скопления ВСУ при помощи «Искандер-М»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожил скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенного пункта Иверское. Кадры опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале.

«В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники», — указано в сообщении.

Отмечается что удар был нанесен в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой народной республики (ДНР), где ВСУ проводили мероприятия по развертыванию БПЛА большой дальности.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.

