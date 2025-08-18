Россия
07:18, 18 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над семью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В ночь на понедельник, 18 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два десятка украинских беспилотников по семи регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, атаки были предприняты в период с 20:00 по московскому времени 17 до 6:00 18 августа. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 летательных аппаратов над семью регионами и двумя морями.

Больше всего дронов — 8  —сбили над Тамбовской областью, еще 5 — над Азовским морем, по 2 — над Черным морем, Белгородской областью, Ростовской областью, по 1 — над Курской областью, Воронежской областью, Краснодарским краем и Крымом.

В ночь на 17 августа силы ПВО сбили 46 беспилотных летательных аппаратов над регионами. Под удар попала Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Смоленская, Курская и Калужская области.

    Все новости