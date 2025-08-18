Интернет и СМИ
15:03, 18 августа 2025

Минобороны России ответило на обвинения в ударе по рынку в Сумах

Минобороны России опровергло сообщения об ударе по рынку в Сумах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны России опровергло сообщения о том, что ВС РФ нанесли удар по рынку в Сумах. Соответствующее сообщение опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

В публикации говорится, что Россия в день переговоров на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом нанесла удар по рынку в Сумах. В Telegram-канале Сумского городского совета говорилось, что ударом российского БПЛА «Молния» были уничтожены десять киосков, повреждено учебное заведение и несколько нежилых зданий. Погибших и раненых, сообщалось, нет. Некоторые сообщества в соцсетях писали об ударе баллистической ракетой.

На вооружении ВС РФ состоит оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», вес боевой части которого составляет 480 килограммов. Удар ракетой такой мощности уничтожил бы весь рынок, а не десять киосков, как заявляет украинская сторона. БПЛА, который также упомянули некоторые каналы, не попал на видео с места событий, кадров с обломками дронов также нет.

Незадолго до начала переговоров Путина и Трампа Минобороны России предупреждало, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным министерства, в пятницу перед началом переговоров ВСУ планирует ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города или больнице с гражданским населением. Это должны будут зафиксировать западные журналисты.

Обвинения в ударе по рынку в Минобороны назвали провокацией. «Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами России 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», — сказали там и добавили, что никаких ударов не наносили.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

