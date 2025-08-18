Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 18 августа 2025Россия

Мишустин уволил замглавы Росавиации

Мишустин освободил замглавы Росавиации Добрякова от должности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Добряков

Андрей Добряков. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что Мишустин уволил Добрякова по его просьбе. Документ подписан еще 15 августа. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее Мишустин уволил главу Ространснадзора Виктора Басаргина и назначил врио главы федерального ведомства Виктора Гулина. Известно, что Басаргина освободили от должности в связи с выходом на пенсию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский поблагодарил Трампа

    Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

    Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

    Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

    Зеленский прибыл в Белый дом

    Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

    Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

    В России увидели признаки растущего доверия к рублю

    В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости