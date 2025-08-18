Мишустин уволил замглавы Росавиации

Мишустин освободил замглавы Росавиации Добрякова от должности

Председатель правительства Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что Мишустин уволил Добрякова по его просьбе. Документ подписан еще 15 августа. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее Мишустин уволил главу Ространснадзора Виктора Басаргина и назначил врио главы федерального ведомства Виктора Гулина. Известно, что Басаргина освободили от должности в связи с выходом на пенсию.