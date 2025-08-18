На Украине сделали вывод после встречи Трампа и Зеленского

«Страна.ua»: Трамп поддержал Россию в вопросе установления мира на Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал позицию России по вопросу установления мира на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается в публикации, американский лидер на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что для урегулирования конфликта необходимо не перемирие, а мирное соглашение.

«Требование мирного договора, а не перемирия, является позицией [президента России Владимира] Путина. И Трамп с ней, как видим, согласился», — указало издание, подчеркнув, что это является «единственной важной конкретикой», которую озвучил американский президент на переговорах.

Ранее Трамп заявил, что мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. «Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они воюют», — сказал он.