На Западе раскрыли возможные шаги Трампа на встрече с Зеленским

Аналитик Грациани: Трамп не даст Зеленскому использовать встречу в своих целях

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не даст ему использовать переговоры в своих целях. Об этом заявил президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с РИА Новости.

«Трамп, по всей видимости, не желает мириться с тем, что его лидерство оспаривается каким-либо союзником. Более того, президент вряд ли позволит Зеленскому использовать сцену Белого дома в целях, не соответствующих целям Америки», — отметил аналитик.

По его словам, для американского лидера предстоящая встреча может стать «способом подтвердить свой авторитет». Грациани подчеркнул, что переговоры могут продемонстрировать, что «лидерство Запада сосредоточено в США».

Ранее стало известно, что переговоры Трампа с украинским лидером начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся один час.