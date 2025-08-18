Насмерть придавившая российского ребенка скульптура стала причиной возбуждения дела

СК возбудил дело после смерти годовалой девочки от падения скульптуры в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело после падения деревянной скульптуры на ребенка в центральном парке Саратова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть ребенка») УК РФ.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 17 августа. Девочку в возрасте год и девять месяцев придавило декоративной деревянной статуей «Кот ученый», когда она гуляла по парку вместе с мамой. Врачам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на силовые структуры, часть скульптуры оказалась сгнившей.

