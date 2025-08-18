Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:26, 18 августа 2025Экономика

В российском городе годовалую девочку придавило скульптурой

В Саратове годовалую девочку придавило деревянной скульптурой
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Следком 64»

В Саратове на малолетнюю девочку упала деревянная скульптура. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла вечером в парке имени Горького. Ребенка придавило декоративной деревянной статуей «Кот ученый». Врачам скорой помощи не удалось реанимировать пострадавшую.

Саратовчанке был год и девять месяцев. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура оценит деятельность уполномоченных органов, работающих на территории парка.

Ранее в другом российском городе, Реже, на трехлетнюю девочку рухнула каменная плита с городского памятника. Полученные ею повреждения врачи оценили как средней степени тяжести. Пациентка перенесла две операции, она находилась на лечении два месяца. Спустя почти год судебных разбирательств семье пострадавшей назначили компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Во Владимире бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно» упала на шестилетнего мальчика. Вызволять его из-под камня маме помогали прохожие. В результате происшествия ребенок получил ушибы и ссадины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости