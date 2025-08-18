В российском городе годовалую девочку придавило скульптурой

В Саратове годовалую девочку придавило деревянной скульптурой

В Саратове на малолетнюю девочку упала деревянная скульптура. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла вечером в парке имени Горького. Ребенка придавило декоративной деревянной статуей «Кот ученый». Врачам скорой помощи не удалось реанимировать пострадавшую.

Саратовчанке был год и девять месяцев. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура оценит деятельность уполномоченных органов, работающих на территории парка.

Ранее в другом российском городе, Реже, на трехлетнюю девочку рухнула каменная плита с городского памятника. Полученные ею повреждения врачи оценили как средней степени тяжести. Пациентка перенесла две операции, она находилась на лечении два месяца. Спустя почти год судебных разбирательств семье пострадавшей назначили компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Во Владимире бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно» упала на шестилетнего мальчика. Вызволять его из-под камня маме помогали прохожие. В результате происшествия ребенок получил ушибы и ссадины.