Названо главное заблуждение Трампа во внешней политике

Даалдер: Стремление Трампа быть миротворцем основано на заблуждении

Стремление президента США Дональда Трампа предстать мировым миротворцем и получить Нобелевскую премию мира основано на заблуждении относительно природы конфликтов. На это указал бывший постпред страны при НАТО Иво Даалдер, передает Politico.

«Достижение мира — разрешение конфликта, а не просто прекращение боевых действий — дело непростое. Для этого требуется больше, чем просто телефонный звонок или встреча, каким бы харизматичным и убедительным ни казался миротворец», — сказано в сообщении.

Даалдер подчеркнул, что для достижения настоящего мира требуется глубокое понимание конфликта, интенсивные переговоры и поиск компромиссов, чего, по его мнению, Трамп не делает.

Ранее стало известно, что Трамп наслаждается своей ролью «главного миротворца» и считает себя способным договариваться даже о сложных сделках, в отличие от своих предшественников. По утверждению источников, главе Белого дома нравится занимать «положение властителя» для стран по всему миру.