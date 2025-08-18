Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 18 августа 2025Мир

Названо главное заблуждение Трампа во внешней политике

Даалдер: Стремление Трампа быть миротворцем основано на заблуждении
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Стремление президента США Дональда Трампа предстать мировым миротворцем и получить Нобелевскую премию мира основано на заблуждении относительно природы конфликтов. На это указал бывший постпред страны при НАТО Иво Даалдер, передает Politico.

«Достижение мира — разрешение конфликта, а не просто прекращение боевых действий — дело непростое. Для этого требуется больше, чем просто телефонный звонок или встреча, каким бы харизматичным и убедительным ни казался миротворец», — сказано в сообщении.

Даалдер подчеркнул, что для достижения настоящего мира требуется глубокое понимание конфликта, интенсивные переговоры и поиск компромиссов, чего, по его мнению, Трамп не делает.

Ранее стало известно, что Трамп наслаждается своей ролью «главного миротворца» и считает себя способным договариваться даже о сложных сделках, в отличие от своих предшественников. По утверждению источников, главе Белого дома нравится занимать «положение властителя» для стран по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

    В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

    Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

    Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

    Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

    Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

    Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

    Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости