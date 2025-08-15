Мир
08:31, 15 августа 2025Мир

В Белом доме раскрыли дипломатические амбиции Трампа перед саммитом с Путиным

Politico: Трамп наслаждается ролью миротворца и умением заключать сделки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что, в отличие от предшественников, он способен договариваться даже о сложных сделках и наслаждается своей ролью «главного миротворца». О дипломатических амбициях американского лидера сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп наслаждается своей ролью главного миротворца. Он считает, что способен заключать сделки, которые не удавались его предшественникам. Он одновременно демонстрирует свою проницательность и силу — независимо от того, добивается он успеха или нет. Ему нравится занимать положение властителя для этих небольших и слабых стран по всему миру», — рассказал американский чиновник.

По словам второго источника в Белом доме, Трамп обратил свое внимание на все эти конфликты «отчасти из-за убеждения, что он может использовать влияние США» для прекращения боевых действий.

6 августа Трамп заявил, что за последние пять месяцев он «остановил пять войн». По его словам, он бы хотел, чтобы украинский кризис стал шестым завершенным конфликтом.

Саммит Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа.

