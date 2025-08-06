Трамп заявил о необходимости вывести США из конфликта на Украине

Трамп заявил, что пытается вывести США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается вывести страну из конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию вел C-SPAN.

«Я здесь, чтобы вывести нас из этого», — подчеркнул политик. По словам Трампа, за последние пять месяцев он «остановил пять войн». «Я бы хотел, чтобы это была шестой.. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал президент.

Ранее Трамп заявил, что спецпосланник президента Стив Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.