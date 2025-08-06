Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 6 августа 2025Мир

Трамп заявил о необходимости вывести США из конфликта на Украине

Трамп заявил, что пытается вывести США из конфликта на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается вывести страну из конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию вел C-SPAN.

«Я здесь, чтобы вывести нас из этого», — подчеркнул политик. По словам Трампа, за последние пять месяцев он «остановил пять войн». «Я бы хотел, чтобы это была шестой.. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал президент.

Ранее Трамп заявил, что спецпосланник президента Стив Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

    Речное чудовище поднялось на поверхность посреди крупного города

    Трамп назвал своего преемника на посту американского президента

    В российском регионе четверо мужчин погибли из-за взрыва

    Еще один производитель игровых консолей поднял цены

    Система ПВО за три часа сбила шесть украинских дронов над российскими регионами

    Трамп заявил о необходимости вывести США из конфликта на Украине

    Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?

    Трамп анонсировал окончательное решение по антироссийским санкциям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости