Отец певца Шарлота прокомментировал его перевод в другую колонию

Отец певца Шарлота заявил, что сына перевели в другую колонию из-за нарушений

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий прокомментировал новости о том, что его сына перевели в другую колонию, так как он «нарушал режимные требования и настраивал других к отрицательно направленному поведению». Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

По словам мужчины, за два неполных месяца в колонии-поселении артист четыре раза оказывался в штрафном изоляторе (ШИЗО).

«Апелляция будет, но понятно, чем она закончится. Иллюзий на этот счет нет. Четыре раза в ШИЗО попасть — это надо очень хотеть. Пока его выпроводили в СИЗО, дальше я пока не знаю», — заявил Валерий.

Также он уточнил, за что, по его данным, сына помещали в изолятор. «19 нарушений нашли, а какого рода? Руки не держал за спиной, в тумбочке один раз майку нашли. Я думаю, могло быть и больше, просто не увидели чего-то. Так что он серьезный нарушитель», — добавил он.

Шарлота приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих из-за нескольких скандальных видео.

Ранее стало известно, что в Тольятти суд перевел певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, из колонии-поселения в колонию общего режима.