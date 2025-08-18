Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

В Тольятти суд перевел Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима

В Тольятти суд перевел певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Самарской области.

За ужесточение наказания выступила администрация исправительного учреждения. Там сообщили, что Шарлот нарушал требования колонии и настраивал других осужденных делать то же самое. За время отбивания наказания исполнитель неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан. На суде певец заявлял, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В декабре 2024 года его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения.