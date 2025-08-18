Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 18 августа 2025Силовые структуры

Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

В Тольятти суд перевел Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима
Варвара Митина (редактор)

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В Тольятти суд перевел певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Самарской области.

За ужесточение наказания выступила администрация исправительного учреждения. Там сообщили, что Шарлот нарушал требования колонии и настраивал других осужденных делать то же самое. За время отбивания наказания исполнитель неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан. На суде певец заявлял, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В декабре 2024 года его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    В Госдуме рассказали об уничтожении поголовья скота в России

    Мирный житель подорвался на взрывчатке в российском регионе

    Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине

    Троих человек порезали за одну ночь в российском городе

    Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

    Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

    Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

    В Оренбурге провели экологическую акцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости