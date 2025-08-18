Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 18 августа 2025Россия

Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

На Алтае подростки толпой избили соратника «Русской общины»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Алтае подростки толпой избили соратника «Русской общины». Записанное пострадавшим мужчиной видео опубликовано в Telegram-канале движения.

По словам россиянина, все произошло в городе Рубцовске, где некая группа подростков неуважительно относилась к женщинам. Мужчина сделали им замечание, после которого те стали проявлять агрессию уже по отношению к нему. Во время избиения подростки заявили, что будут «резать русню» и не боятся общественников, утверждает россиянин.

Позже «Русская община» сообщила о встрече пострадавшего с дядей одного из подростков. Мужчина потребовал забрать поданное россиянином заявление в полицию и угрожал в случае, если это не будет сделано.

Ранее призыв «резать русню» закончился уголовным делом для студентов МФЮА. Ход расследования тогда взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту попало на видео

    ФСБ пообещала суровое наказание готовившим теракт на Крымском мосту

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости