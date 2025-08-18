Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

На Алтае подростки толпой избили соратника «Русской общины»

На Алтае подростки толпой избили соратника «Русской общины». Записанное пострадавшим мужчиной видео опубликовано в Telegram-канале движения.

По словам россиянина, все произошло в городе Рубцовске, где некая группа подростков неуважительно относилась к женщинам. Мужчина сделали им замечание, после которого те стали проявлять агрессию уже по отношению к нему. Во время избиения подростки заявили, что будут «резать русню» и не боятся общественников, утверждает россиянин.

Позже «Русская община» сообщила о встрече пострадавшего с дядей одного из подростков. Мужчина потребовал забрать поданное россиянином заявление в полицию и угрожал в случае, если это не будет сделано.

Ранее призыв «резать русню» закончился уголовным делом для студентов МФЮА. Ход расследования тогда взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.