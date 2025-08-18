Политолог назвал возможные гарантии безопасности для Украины

Политолог Асафов: Гарантии безопасности для Украины будут вне НАТО

Версий гарантий безопасности для Украины, которые могли бы устроить все стороны, сейчас достаточно много, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его мнению, с уверенностью можно говорить только о форматах, которые точно не устроят Россию.

«У нас очень мало данных, поэтому делать какие-то выводы сложно. Мы знаем, что упоминался Китай. Знаем, что гарантии безопасности в любом случае будут вне НАТО. Но предположить общую конфигурацию сейчас практически невозможно. Вероятно, для того, чтобы сформулировать конкретные договоренности о гарантиях безопасности, понадобятся новые консультации, новые встречи. Это в любом случае будет итог обсуждения, а не его начало», — подчеркнул Асафов.

Однозначно, по его словам, можно судить только о гарантиях, которые не устроят Россию. В частности, сказал политолог, Москва никогда не согласится на присутствие войск НАТО на территории Украины.

«Обсуждался также аналог пятой статьи НАТО для Украины, но без членства в альянсе. Эта статья гласит, что страны НАТО могут присоединиться к защите члена организации в случае, если посчитают нужным. Там довольно широкие трактовки. Но ключевым здесь является то, что не НАТО будет обеспечивать гарантии безопасности, а международные акторы. И пока очень сложно определить, кто это будет. И, в принципе, пятая статья очень расплывчата», — заметил политолог.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в блоке. Он допустил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5-й статьей устава Североатлантического альянса.