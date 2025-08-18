Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 18 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

Политолог Гасанов: Удар ВС РФ по нефтебазе SOCAR не повлияет на отношения с Баку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на Украине не усугубит российско-азербайджанские взаимоотношения, считает политолог, старший преподаватель РУДН имени Патриса Лумумбы Камран Гасанов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это несильно как-то усугубляет, но да, там азербайджанские политологи сейчас возмущаются, но пока что мы каких-то ответных действий не видим. Если Азербайджан примет решение, в чем я пока сомневаюсь, поставлять вооружения Украине, (...) тогда можно сказать, что на какой-то новый уровень напряженности мы вышли», — сказал Гасанов.

Он напомнил, что это уже не первый российский удар по азербайджанской инфраструктуре на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одессе является ударом по энергетической независимости Украины.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Зеленский осудили удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR 10 августа. Сообщалось, что в случае повторения ударов Баку снимет эмбарго на поставки оружия Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

    В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

    Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

    Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

    Huawei бросила вызов Android и iOS

    Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости