Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 18 августа 2025Россия

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ‑2025

Президент поручил разработать 46 мер по итогам ПМЭФ до 1 октября 2025 года
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Опубликован перечень поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 года. Документ содержит 46 поручений, направленных на системное развитие российской экономики.

Ключевое задание дано правительству Российской Федерации — до 1 октября 2025 года разработать комплексный план структурных изменений. План должен охватывать трансформацию занятости, изменение модели потребления, улучшение инвестиционного климата, ускорение технологического развития, повышение эффективности внешней торговли, а также вопросы обороны и безопасности.

«Поручения фокусируются на разработке комплексного плана структурных изменений, ускорении технологического развития, включая переход на цифровой рубль и подготовку ежегодного доклада о технологическом суверенитете, поддержке предпринимательства и малого и среднего бизнеса, развитии креативных индустрий, повышении гибкости рынка труда, сохранении объектов культурного наследия, проведении международного форума “Открытый Диалог” в 2026 году, а также на координации деятельности институтов развития», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Фонду «Росконгресс» как организатору ПМЭФ поручено обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов форума к 1 октября 2025 года.

Полный текст поручений размещен на официальном сайте президента Российской Федерации — kremlin.ru.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Россиянам дали рецепт для преумножения сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости