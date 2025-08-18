Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ‑2025

Президент поручил разработать 46 мер по итогам ПМЭФ до 1 октября 2025 года

Опубликован перечень поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 года. Документ содержит 46 поручений, направленных на системное развитие российской экономики.

Ключевое задание дано правительству Российской Федерации — до 1 октября 2025 года разработать комплексный план структурных изменений. План должен охватывать трансформацию занятости, изменение модели потребления, улучшение инвестиционного климата, ускорение технологического развития, повышение эффективности внешней торговли, а также вопросы обороны и безопасности.

«Поручения фокусируются на разработке комплексного плана структурных изменений, ускорении технологического развития, включая переход на цифровой рубль и подготовку ежегодного доклада о технологическом суверенитете, поддержке предпринимательства и малого и среднего бизнеса, развитии креативных индустрий, повышении гибкости рынка труда, сохранении объектов культурного наследия, проведении международного форума “Открытый Диалог” в 2026 году, а также на координации деятельности институтов развития», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Фонду «Росконгресс» как организатору ПМЭФ поручено обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов форума к 1 октября 2025 года.

Полный текст поручений размещен на официальном сайте президента Российской Федерации — kremlin.ru.

