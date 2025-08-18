Мир
16:45, 18 августа 2025Мир

Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии да Силвой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которых лидеры двух стран обсудили итоги переговоров России и США на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Бразилии, передает ТАСС.

«В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе разговора российский лидер позитивно оценил участие Бразилии в мирном урегулировании конфликта на Украние.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а также поговорил с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

