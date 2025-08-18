Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 18 августа 2025Мир

Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

Путин в ходе телефонных переговоров с Моди обсудил саммит с Трампом на Аляске
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске. Об этом заявил сам глава индийского правительства в социальной сети X.

«Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске», — написал он.

Моди также подчеркнул, что Индия поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что ждет продолжения переговоров с Путиным в ближайшие дни.

Ранее Путин провел с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в ходе которого также поделился главными итогами саммита на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости