Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

Путин в ходе телефонных переговоров с Моди обсудил саммит с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске. Об этом заявил сам глава индийского правительства в социальной сети X.

«Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске», — написал он.

Моди также подчеркнул, что Индия поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что ждет продолжения переговоров с Путиным в ближайшие дни.

Ранее Путин провел с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в ходе которого также поделился главными итогами саммита на Аляске.