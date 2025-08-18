Мир
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с иностранным лидером

Путин поделился с президентом ЮАР Рамафосой итогами саммита на Аляске
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Президент России Владимир Путин провел с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой телефонный разговор, в ходе которого поделился главными итогами саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Лидеры государств выразили настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и тесное взаимодействие на международных площадках.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина и Сирила Рамафосы. Отмечалось, что беседа состоится на текущей неделе.

