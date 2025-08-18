Мир
13:02, 18 августа 2025

Стало известно о предстоящих переговорах Путина с иностранным лидером

Президент ЮАР Рамафоса проведет переговоры с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса проведут телефонные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает Bloomberg.

«Путин инициировал проведение телефонного разговора и проинформирует Рамафосу о его поездке на прошлой неделе на Аляску», — утверждается в публикации.

По данным представителя южноафриканского лидера, главы государств обсудят итоги посвященной украинскому конфликту встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Магвенья уточнил, что телефонный разговор состоится на текущей неделе.

7 августа Путин говорил по телефону с Рамафосой, рассказав ему об итогах встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

