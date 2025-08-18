Мир
Раскрыта цель лидеров ЕС на встрече Трампа и Зеленского

Politico: Лидеры ЕС убедятся в предоставлении Украине гарантий безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены убедиться в предоставлении Киеву гарантий безопасности во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского дипломата, лидеры ЕС сыграют роль «группы поддержки» украинского президента. Они посетят Вашингтон с целью убедиться, что президент США придерживается тех позиций про украинскому конфликту, которые были согласованы с европейской стороной. Кроме того, они намерены проследить, чтобы глава Белого дома не выдвигал новые требования к Киеву. В качестве главной цели лидеров ЕС названо предоставление Украине гарантий безопасности.

«Мы заботимся о том, чтобы безопасность Европы не была поставлена под угрозу, когда все это закончится», — заявил другой дипломат в беседе с изданием.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что на предстоящей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американская сторона хочет добиться от Киева консенсуса по будущему мирному соглашению.

