19:06, 18 августа 2025Россия

Раскрыто число неофициальных жен не вернувшихся с фронта бойцов СВО

Ведомости: У 92 не вернувшихся с фронта бойцов СВО были неофициальные жены
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У 92 не вернувшихся с фронта бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине были неофициальные жены. Их число раскрыла председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина со ссылкой на данные Минобороны России, пишут «Ведомости».

Согласно приведенным данным, 92 россиянки совместно проживали с пропавшим без вести или получившим несовместимые с жизнью ранения участником СВО или имеют с таким бойцом общего ребенка.

«Сколько у нас есть женщин, которые претендуют на то, чтобы получить наследство [участников СВО]? Верховный суд говорит: "Единицы". Единицы. Хорошо, далеко не все дошли до Верховного суда — это сложная процедура. В Министерстве обороны назвали цифру — 92 женщины. Других цифр ни в комитете по обороне, ни у нас нет. Статистики никакой нет», — обозначила депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве неофициальных жен бойцов СВО на льготы и выплаты, если они докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

