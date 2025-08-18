Мир
Названо еще одно возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Milliyet: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в Стамбуле. Об этом пишет издание Milliyet.

В материале подчеркивается, что трехсторонние переговоры могли бы быть проведены в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. По данным издания, зал почетных гостей аэропорта и помещение для пресс-конференций соответствуют всем условиям для проведения подобной встречи. Кроме того, в воздушной гавани могут быстро развернуть системы противовоздушной обороны.

«Турция — единственная страна, которая может подготовить такой политический саммит за короткий промежуток времени, и аэропорт Ататюрка является наиболее подходящим местом», — утверждается в публикации.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Рим и Женева рассматриваются в качестве городов, где могла бы пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского.

