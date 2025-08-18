Росгвардеец провернул аферу с мигрантом

В Москве суд приговорил росгвардейца за вымогательство у мигранта 10 тысяч

В Москве суд приговорил к полутора годам колонии общего режима бывшего сотрудника Росгвардии, который вымогал у мигранта десять тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, росгвардеец выявил иностранца, которого нужно было доставить в отдел для уточнения документов миграционного учета. Однако вместо этого он потребовал от него десять тысяч рублей и ввел в заблуждение касаемо дальнейших проверок. В результате мигрант перевел ему деньги на карту.

Ранее Норильский городской суд приговорил местного жителя к году лишения свободы условно после того, как он ударил росгвардейца.