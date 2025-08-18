Россиянка два года добивалась отправки на СВО

Жительница Башкирии два года добивалась отправки на СВО

Жительница Башкирии два года добивалась отправки на специальную военную операцию (СВО). Об этом говорится в материале местного издания «Молодежная газета».

Галина Антипина хотела поехать на СВО еще в 2022 году. Однако россиянке, которой на тот момент было около 50 лет, раз за разом отказывали в заключении контракта.

Однако затем женщине все же удалось отправиться в зону боевых действий. Она ушла служить добровольцем, и сейчас готовит для солдат. Россиянка служит в Луганской народной республике.

