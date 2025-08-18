Российские военные обнаружили подвал с телами солдат ВСУ

Минобороны: ВС РФ нашли подвал с телами солдат ВСУ при зачистке Искры в ДНР

Российские военные обнаружили десятки тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвале одного из домов в Искре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России (МО РФ).

В Минобороны добавили, что найденный подвал служил госпиталем для ВСУ.

«Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что при взятии Искры под контроль украинские военные оказывали сопротивление. Российским мотострелкам удалось прорвать борону и полностью выбить подразделения ВСУ из села.

14 августа Минобороны сообщило о взятии сразу двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра. Российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы региона.