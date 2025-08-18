Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:19, 18 августа 2025Бывший СССР

Российские военные обнаружили подвал с телами солдат ВСУ

Минобороны: ВС РФ нашли подвал с телами солдат ВСУ при зачистке Искры в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные обнаружили десятки тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвале одного из домов в Искре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России (МО РФ).

В Минобороны добавили, что найденный подвал служил госпиталем для ВСУ.

«Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что при взятии Искры под контроль украинские военные оказывали сопротивление. Российским мотострелкам удалось прорвать борону и полностью выбить подразделения ВСУ из села.

14 августа Минобороны сообщило о взятии сразу двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра. Российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

    В российском регионе отразили воздушную атаку ВСУ

    ВСУ в Днепропетровской области убили пенсионерку

    Житель Афганистана рассказал о реальном положении женщин в стране

    Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам

    Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки для конспирации

    Стало известно время начала двусторонней встречи Трампа и Зеленского

    Боец рассказал о поведении украинских военных в Искре из-за риска сдачи в плен

    Трамп анонсировал «большой день» перед встречей с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости