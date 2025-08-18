Мир
00:29, 18 августа 2025

Вучич пообещал решительные действия для установления мира в Сербии

Вучич пообещал решительные действия по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербский президент Александр Вучич пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3-4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия», — уточнил он.

По словам политика, гражданам Сербии может показаться, что государство «отошло в сторону, отступило», но Белград собирается использовать всю свою решимость. Вучич подчеркнул, что страна будет противостоять всему внешнему давлению.

Ранее Вучич заявил, что правительство не рассматривает введение чрезвычайного положения на фоне протестов.

