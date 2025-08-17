Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 17 августа 2025Мир

В Сербии оценили возможность ввода чрезвычайного положения на фоне протестов

Президент Вучич: Сербия не будет вводить чрезвычайное положение из-за протестов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что правительство не рассматривает введение чрезвычайного положения на фоне протестов. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, чрезвычайное положение является крайней мерой и сложной процедурой, для реализации которой потребуется согласие президента, председателя правительства и проведение заседания Народной скупщины. Власти страны считают, что текущую ситуацию можно урегулировать менее радикальными методами. Вучич подчеркнул, что не хотел бы дойти до необходимости обсуждения чрезвычайного положения.

Ранее стало известно, что во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

    Умер звезда «Звездных войн» и «Супермена»

    Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров»

    Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

    Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

    Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

    В Сербии оценили возможность ввода чрезвычайного положения на фоне протестов

    Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

    Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппаратов жизнеобеспечения

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости