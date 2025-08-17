В Сербии оценили возможность ввода чрезвычайного положения на фоне протестов

Президент Вучич: Сербия не будет вводить чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что правительство не рассматривает введение чрезвычайного положения на фоне протестов. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, чрезвычайное положение является крайней мерой и сложной процедурой, для реализации которой потребуется согласие президента, председателя правительства и проведение заседания Народной скупщины. Власти страны считают, что текущую ситуацию можно урегулировать менее радикальными методами. Вучич подчеркнул, что не хотел бы дойти до необходимости обсуждения чрезвычайного положения.

Ранее стало известно, что во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских.