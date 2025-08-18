Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:43, 18 августа 2025Культура

Снигирь вспомнила начало романа с состоявшим в отношениях Цыгановым

Актриса Снигирь заявила, что их с Евгением Цыгановым связывала пацанская дружба
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Юлия Снигирь вспомнила начало романа с актером Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях с Ириной Леоновой. Об этом она рассказала в подкасте «Разберемся».

По словам Снигирь, знакомство с Цыгановым произошло на съемочной площадке, и поначалу их связывала только «пацанская» дружба. Артисты проводили много времени вместе, на что стали обращать внимание их коллеги.

«Один наш общий друг спросил, почему он нас все время видит вместе. Мы ответили: "Потому что мы друзья". Он сказал: "Ну, конечно...". И мы задумались», — объяснила Снигирь. Актриса добавила, что за этим последовала пауза в общении, а уже затем начались их отношения.

Известно, что роман Снигирь и Цыганова начался в 2014 году, когда Леонова ждала от актера седьмого ребенка. В 2019 году возлюбленные поженились, сейчас они воспитывают общего сына Федора, который родился в 2016 году.

Ранее Снигирь заявила, что критики их брака с Цыгановым становятся жертвами своего негатива.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости