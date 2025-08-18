Снигирь вспомнила начало романа с состоявшим в отношениях Цыгановым

Актриса Снигирь заявила, что их с Евгением Цыгановым связывала пацанская дружба

Российская актриса Юлия Снигирь вспомнила начало романа с актером Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях с Ириной Леоновой. Об этом она рассказала в подкасте «Разберемся».

По словам Снигирь, знакомство с Цыгановым произошло на съемочной площадке, и поначалу их связывала только «пацанская» дружба. Артисты проводили много времени вместе, на что стали обращать внимание их коллеги.

«Один наш общий друг спросил, почему он нас все время видит вместе. Мы ответили: "Потому что мы друзья". Он сказал: "Ну, конечно...". И мы задумались», — объяснила Снигирь. Актриса добавила, что за этим последовала пауза в общении, а уже затем начались их отношения.

Известно, что роман Снигирь и Цыганова начался в 2014 году, когда Леонова ждала от актера седьмого ребенка. В 2019 году возлюбленные поженились, сейчас они воспитывают общего сына Федора, который родился в 2016 году.

Ранее Снигирь заявила, что критики их брака с Цыгановым становятся жертвами своего негатива.