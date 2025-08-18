Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

Reuters: Нефть подорожала из-за слов Наварро о ее поставках из России в Индию

После того как советник президента США Дональда Трампам Питер Наварро заявил, что приобретение Индией российской нефти дает возможность Москве продолжать боевые действия на Украине, данный энергоноситель резко подорожал. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,3 процента, до 66,05 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 28 центов, или 0,45 процента, до 63,08 доллара. Причиной такой динамики послужили опасения по поводу поставок нефти после заявления Наварро о том, что Индия стала глобальным клиринговым центром для российской нефти, превращая ее в высококачественный экспортный товар и одновременно обеспечивая Москву необходимыми долларами.

Комментируя эти слова и реакцию рынков, старший аналитик рынка брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева заявила, что резкие высказывания американского советника об импорте российской нефти в Индию в сочетании с отложенными торговыми переговорами возрождают опасения, что энергетические потоки остаются заложниками торговых и дипломатических трений, даже несмотря на то, что перспективы мира на Украине проясняются.

По словам Наварро, если Индия хочет оставаться стратегическим партнером США, то она должна вести себя иначе. Он также сказал, что Индия покупает нефть у России с большой скидкой, затем перерабатывает ее и экспортирует в европейские страны, Африку и Азию. Предыдущая администрация Белого дома закрывала на это глаза, но Трамп «намерен этому противостоять».