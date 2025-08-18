Советник Трампа призвал Индию вести себя «по-другому» из-за России

Советник Трампа Наварро призвал Индию вести себя по-другому из-за нефти России

Индия должна вести себя «по-другому», если хочет иметь стратегическое партнерство с США. Так советник американского президента Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро прокомментировал закупки Нью-Дели нефти у России, его слова приводит The Financial Times (FT).

«Если Индия хочет, чтобы США относились к стране как к своему стратегическому партнеру, то ей стоит начать вести себя соответствующим образом (...). Нью-Дели выступает мировым посредником в торговле российской нефтью, превращая сырье, находящееся под санкциями, в дорогостоящий экспорт», — указал советник американского лидера.

По словам Наварро, Индия покупает нефть у России с большой скидкой, затем перерабатывает ее и уже экспортирует в европейские страны, Африку и Азию. Он подчеркнул, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предпочитала «закрывать глаза на это стратегическое и геополитическое безумие», но нынешний президент США Дональд Трамп «намерен этому противостоять».

5 августа официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что нападки Вашингтона на Нью-Дели из-за покупки страной российской нефти являются необоснованными. Он также напомнил, что США раньше поддерживали такие закупки ради стабильности мировых энергорынков.