Стало известно о намерении Лондона поддержать сделку по Украине без прекращения огня

The Guardian: Лондон может поддержать сделку по Украине без прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может поддержать потенциальную сделку по урегулированию конфликта на Украине без условия в виде предварительного прекращения огня. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Даунинг-стрит.

Представитель британского премьера также уточнил, что Лондон готов поддержать соглашение, которое «приведет к прочному миру, подкрепленному гарантиями безопасности». Однако он отметил, что границы Украины должен определить сам Киев в ходе переговоров.

Ранее «коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания. Кроме того, участники коалиции высоко оценили обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине.

