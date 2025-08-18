Стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области

Гагин: ВСУ пытаются контратаковать в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершать контратаки в Сумской области. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Противник пытается огрызаться в Сумской области, бросает как щепки в костер своих военнослужащих, мы отбиваем эти контратаки», — рассказал Гагин.

По его словам, командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснование трат на продолжение конфликта для союзников Киева в Европе.

Ранее стало известно, что ВСУ направили все резервы для удара по флангу Вооруженных сил России в Юнаковке в Сумской области. Как проинформировали силовики, командование оперативно-тактической группы ВСУ «Сумы» получило задачу от главнокомандующего украинской армией Александра Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области.