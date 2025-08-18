Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:43, 18 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области

Гагин: ВСУ пытаются контратаковать в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершать контратаки в Сумской области. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Противник пытается огрызаться в Сумской области, бросает как щепки в костер своих военнослужащих, мы отбиваем эти контратаки», — рассказал Гагин.

По его словам, командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснование трат на продолжение конфликта для союзников Киева в Европе.

Ранее стало известно, что ВСУ направили все резервы для удара по флангу Вооруженных сил России в Юнаковке в Сумской области. Как проинформировали силовики, командование оперативно-тактической группы ВСУ «Сумы» получило задачу от главнокомандующего украинской армией Александра Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    Инцидент с нападением на охранника ночного клуба в Москве получил последствия

    В Приморье презирающий непогоду леопард попал в объектив фотоловушки

    В ЛНР вспыхнули дачи

    В «Рубине» прокомментировали арест игроков команды по подозрению в изнасиловании

    В Госдуме прокомментировали информацию об отправке кодов подтверждения от банков в Max

    США потребовали от европейцев оплатить гарантии безопасности Украине

    В России подсчитали участников программы долгосрочных сбережений

    Стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области

    Состав делегации Украины на встрече в Белом доме объявили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости