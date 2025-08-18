Ганчев: ВС России пробивают оборону ВСУ близ Купянска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пробивают оборону украинских войск под Купянском. Об том рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск», — рассказал чиновник.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) серьезно укрепились на этом участке, подготавливая оборону на протяжении трех лет, поэтому не приходится говорить о быстром продвижении.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против российской армии.