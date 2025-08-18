Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 18 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России под Купянском

Ганчев: ВС России пробивают оборону ВСУ близ Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пробивают оборону украинских войск под Купянском. Об том рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск», — рассказал чиновник.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) серьезно укрепились на этом участке, подготавливая оборону на протяжении трех лет, поэтому не приходится говорить о быстром продвижении.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против российской армии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский поблагодарил Трампа

    Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

    Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

    Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

    Зеленский прибыл в Белый дом

    Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

    Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

    В России увидели признаки растущего доверия к рублю

    В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости