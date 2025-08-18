Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:06, 18 августа 2025Наука и техника

Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

Ростех: Истребители Су-34 и Су-35С действуют в тандеме
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Су-35С со своей «длинной рукой» не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с Су-34. Об этом стало известно из сообщени в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

В компании отметили, что самолеты Су-35С и Су-34 дествуют вместе — если первый выступает в качестве прикрытия, то второй является «ударным кулаком».

Су-35С, согласно «Ростеху», представляет собой сверхманевренную машину, которая защищает Су-34 от угроз сверху. «Она оснащена фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку», — говорится в публикации.

Су-34 предназначеня для нанесения ударов ракетами и высокоточными бомбами глубоко в тылу противника, куда он проникает благодаря прикрытию со стороны Су-35С.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

«Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте», — говорится в публикации.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости