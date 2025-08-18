Ценности
Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

Стеснявшаяся размера лба англичанка Уокер уменьшила его за полмиллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @chlowalkeer

Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба Хлоя Уокер из Эссекса, Англия, показала лицо после его уменьшения. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Женщина отметила, что с 10-летнего возраста испытывала неуверенность в себе из-за огромного лба. По словам британки, она получала негативные комментарии по поводу данной особенности внешности и впоследствии пыталась скрыть ее под челкой и скорректировать на фотографиях. «Я дошла до того, что мне стало немного неловко выходить из дома (...). Я замкнулась в себе», — заявила Уокер.

В результате она решилась на пластическую операцию, на которую потратила пять тысяч фунтов стерлингов (примерно полмиллиона рублей). В настоящее время высота лба женщины сократилась с 9 до 6,5 сантиметра. «Это изменило мою жизнь. Я чувствую себя счастливее, когда просыпаюсь», — указала она.

В июле 2022 года сообщалось, что жительница Шотландии Лиза Маккей также потратила более полумиллиона рублей на уменьшение аномально большого лба и показала результат.

