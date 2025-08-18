В России прокомментировали предотвращенный ФСБ теракт на Крымском мосту

Депутат Чепа: Провокации со стороны Украины будут даже после мирного соглашения

Провокации со стороны украинских спецслужб были, есть и будут даже после заключения мирного соглашения, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на предотвращенный ФСБ теракт на Крымском мосту.

«И ГУР, и СБУ устраивали и продолжают устраивать провокации. Это идет с самого начала их образования, и даже [президент Украины Владимир] Зеленский не все контролирует, я в этом лично не сомневаюсь. Эти провокации были, они есть, и с ними необходимо будет бороться, даже если будет заключено мирное соглашение», — поделился депутат.

По его словам, эти структуры будут продолжать устраивать провокации, так как они контролируются иностранными спецслужбами некоторых стран, которые всегда будут заинтересованы в создании конфликтов на границе с Россией.

Поэтому рассчитывать на мирное соглашение и терять бдительность нельзя ни в коем случае. Хорошо, что ФСБ предотвратила один из террористических актов, а мы знаем, сколько их за последнее время было совершено Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на Крымском мосту с помощью авто, начиненного взрывчаткой. Мощное самодельное взрывное устройство было спрятано в автомобиле Chevrolet Volt. Машина прибыла с Украины в Россию транзитом. Она пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должна была доехать на автовозе до Краснодарского края. Там авто планировали передать водителю для перегона в Крым.