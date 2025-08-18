Культура
14:03, 18 августа 2025Культура

Тимати признался в абьюзе и нарциссизме

Тимати отдохнул без возлюбленной после рождения дочери и назвал себя нарциссом
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, ответил на критику из-за отдыха без возлюбленной Валентины Ивановой после рождения ребенка. Комментарий он оставил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал кадры с отдыха в Турции, после чего подписчики отметили, что он бросил избранницу с новорожденной дочерью Эммой. Девочка появилась на свет 2 августа и стала первым ребенком для Ивановой и третьим для 38-летнего рэпера. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

«Нарцисс, абьюз, "ред-флаг" и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен», — написал Тимати в ответ на обвинения в «отвратительном поведении».

Ранее мать Тимати Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать артиста перерезает пуповину ребенку.

