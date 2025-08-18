Мир
Трамп сделал заявление по следующим выборам в США

Трамп захотел отменить голосование по почте в США до выборов 2026 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел отменить голосование по почте в США до промежуточных выборов 2026 года. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Я собираюсь возглавить движение за избавление от БЮЛЛЕТЕНЕЙ, присылаемых по ПОЧТЕ, а также от крайне неточных, очень дорогих и вызывающих серьезные споры МАШИН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, которые стоят в десять раз дороже, чем точная и сложная бумага с водяными знаками, которая работает быстрее и не оставляет сомнений», — сообщил глава государства.

Трамп отметил, что намерен подписать указ, который отменит голосование по почте, чтобы «обеспечить честность» на промежуточных выборах в США в 2026 году. По его словам, подобный шаг встретит «решительный отпор» среди членов Демократической партии, поскольку они, как утверждает глава Белого дома, «жульничают на невиданных ранее уровнях».

11 августа Трамп резко высказался о члене Палаты представителей Конгресса США Жасмин Крокетт и объединении AOC Plus Three, назвав их «бандой идиотов». Он рассказал об отличных результатах пройденного теста на когнитивные способности и описал реакцию врачей фразой «такое редко увидишь».

