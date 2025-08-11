Мир
Трамп рассказал о своем интеллектуальном превосходстве над бандой идиотов

Трамп описал результаты теста на когнитивные способности фразой «редко увидишь»
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал ряд конгрессменов от Демократической партии пройти по своему примеру тест на когнитивные способности. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп резко высказался о члене Палаты представителей Конгресса США Жасмин Крокетт и объединении AOC Plus Three (объединение женщин-конгрессменов, включая Александрию Окасио-Корте, придерживающихся социалистических взглядов — прим. «Ленты.ру»), назвав их «бандой идиотов». Политик рассказал об отличных результатах пройденного теста на когнитивные способности и описал реакцию врачей фразой «такое редко увидишь».

«Каждого из этих политических писак нужно заставить сдать экзамен на когнитивные способности, примерно такой же, который я недавно проходил в рамках "медицинского осмотра" в нашем ВЕЛИКОМ военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия», — подчеркнул президент США. Он предположил, что «радикально-левые психи» из Демократической партии не смогут сдать тест.

Ранее журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian усомнился в умственных способностях Трампа. Он подчеркнул, что президент во время публичных выступлений ведет себя все более странно.

