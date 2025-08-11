Трамп рассказал о своем интеллектуальном превосходстве над бандой идиотов

Трамп описал результаты теста на когнитивные способности фразой «редко увидишь»

Президент США Дональд Трамп призвал ряд конгрессменов от Демократической партии пройти по своему примеру тест на когнитивные способности. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп резко высказался о члене Палаты представителей Конгресса США Жасмин Крокетт и объединении AOC Plus Three (объединение женщин-конгрессменов, включая Александрию Окасио-Корте, придерживающихся социалистических взглядов — прим. «Ленты.ру»), назвав их «бандой идиотов». Политик рассказал об отличных результатах пройденного теста на когнитивные способности и описал реакцию врачей фразой «такое редко увидишь».

«Каждого из этих политических писак нужно заставить сдать экзамен на когнитивные способности, примерно такой же, который я недавно проходил в рамках "медицинского осмотра" в нашем ВЕЛИКОМ военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия», — подчеркнул президент США. Он предположил, что «радикально-левые психи» из Демократической партии не смогут сдать тест.

Ранее журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian усомнился в умственных способностях Трампа. Он подчеркнул, что президент во время публичных выступлений ведет себя все более странно.