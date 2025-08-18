Культура
13:40, 18 августа 2025Культура

У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

Актер Оскар Кучера задолжал российской налоговой 171 тысячу рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

У известного российского актера и телеведущего Оскара Кучеры нашли многотысячный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Постньюс».

По данным источника, долг размером в 171 тысячу рублей связан с деятельностью ИП «в области художественного творчества», зарегистрированного в 2007 году.

При этом отмечается, что на сегодняшний день на актере не числится каких-либо дополнительных штрафов и исполнительных производств. «Однако в случае неоплаты долга Кучере грозит внимание судебных приставов и блокировка банковских счетов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) подали иск в суд о возмещении морального вреда.

