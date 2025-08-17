На Басту подали в суд

На Басту подали иск о возмещении морального вреда

На рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) подали иск в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела не уточняется, о какой сумме идет речь. Также неизвестно, какой моральный вред музыкант нанес истцу. Суд вынес определение о возврате искового заявления, так как информация о местанахождении Басты не рассматривается там, куда обратился пострадавший.

Ранее московский суд взыскал с Басты и его жены Елены Пинской долг по коммунальным платежам на неизвестную сумму.