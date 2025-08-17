Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:09, 17 августа 2025Культура

На Басту подали в суд

На Басту подали иск о возмещении морального вреда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) подали иск в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела не уточняется, о какой сумме идет речь. Также неизвестно, какой моральный вред музыкант нанес истцу. Суд вынес определение о возврате искового заявления, так как информация о местанахождении Басты не рассматривается там, куда обратился пострадавший.

Ранее московский суд взыскал с Басты и его жены Елены Пинской долг по коммунальным платежам на неизвестную сумму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    В России оценили возможность проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского 22 августа

    Раскрыты условия России для урегулирования на Украине

    Российский военкор обратился к Мелании Трамп после ее письма Путину

    На Басту подали в суд

    Раскрыто настроение Трампа после переговоров с Путиным

    Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

    Стала известна причина отказа Зеленского от условий России

    Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

    На Солнце почти не осталось пятен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости