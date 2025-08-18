Россия
10:45, 18 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

Варвара Кошечкина
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник усомнился в достоверности сообщений о создании Украиной собственной баллистической ракеты «Фламинго» дальностью три тысячи километров. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В принципе, [создать такую ракету они] могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк», — прокомментировал Колесник.

Депутат отметил, что если Украина действительно создала ракету «Фламинго» и попытается ее применить, то российские спецслужбы вычислят координаты ее базирования и уничтожат ее.

«Но я не уверен, что информация достоверна», — заключил он.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». По его словам, ракета может преодолевать расстояние в 3000 километров. Лукацкий отметил, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство.

