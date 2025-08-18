В Киев приедет делегация США

Делегация США посетит Украину в сентябре

Делегация США посетит Украину в сентябре в рамках соглашения о полезных ископаемых. Об этом заявил министр экономики республики Алексей Соболев, передает РИА Новости.

«Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда со Штатами», — заявил Соболев.

По его словам, власти страны нарабатывают перечень инвестиционных проектов, а в парламенте находятся законопроекты для стимулирования крупных инвестиций.

Ранее депутат Верховной Рады республики Дмитрий Разумков заявил, что Украина может «кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых, признав часть документов нелегитимными. По его словам, по истечении времени Рада может сослаться на то, что парламентарии голосовали за тот «поверхностный документ», который был им представлен, а оставшиеся признаются нелегитимными.